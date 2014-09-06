Мэр Николаева поручил привести в готовность все защитные сооружения в городе

Как сообщает пресс-служба Николаевского горсовета, об этом говорится в подписанном мэром распоряжении «О приведении в готовность к использованию по назначению сооружений гражданской защиты и подвальных помещений, которые можно использовать для укрытия населения на случай возникновения ЧС».

По данным горсовета, за последние годы значительно уменьшился объем мероприятий по приведению защитных сооружений (ЗС) в готовность к использованию по назначению, что связано с ограниченным финансированием.

Основными недостатками в содержании защитных сооружений является разукомплектованность спецоборудования, нерабочее состояние систем жизнеобеспечения, необходимость капитального ремонта помещений.

В течение последних 3 лет проведен текущий, капитальный ремонты 17 ЗС всех форм собственности на сумму 1,043 млн грн.

Учитывая недостаточное количество ЗС, дополнительным направлением является приспособление подвальных помещений существующих зданий и сооружений для защиты населения. Для этого организовано обследование подвальных помещений с целью приспособления их для укрытия населения.

Гранатуров поручил предприятиям, организациям и учреждениям, содержащим сооружения гражданской защиты, привести помещения в готовность к использованию по назначению, установить в видных местах указатели движения к ЗС, укомплектовать помещения местами для отдыха, заполнить емкости питьевой водой, установить и подключить телефоны и громкоговорители, обеспечить защитное сооружение инструментом, приборами и необходимыми материалами в соответствии с табелем оснащения.

Читайте такжеВ районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции

Кроме того, мэр поручил провести уборку подвалов и обеспечить свободный доступ к ним, установить в видных местах информационные указатели, укомплектовать подвальные помещения местами для сидения, предусмотреть запас питьевой воды в емкостях и средства аварийного освещения, а также держать на постоянном контроле состояние инженерных коммуникаций в подвальных помещениях.

Справка УНИАН. В Николаеве фонд защитных сооружений гражданской защиты города состоит из 223 убежищ: 78 убежищ находится на предприятиях государственной формы собственности; 97 убежищ - в коммунальной собственности; 48 убежищ - в частной собственности.