В Краматорск вернулись 40% жителей, которые покинули город из-за оккупации боевиками

В Краматорск вернулись почти половина жителей (40%), которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий.

Об этом сказано в свежем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, размещенном на сайте организации.

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Согласно отчету, местные власти сообщили мониторинговой миссии, что из 80 тысяч жителей, которые покинули город, 40% вернулись после того, как украинская армия взяла Краматорск под свой контроль 4 июля.

Также в ОБСЕ отмечают, что в город теперь регулярно прибывают беженцы из Горловки и Донецка.

Так, переселенец из Горловки, который сейчас живет в Краматорске, сообщил представителям ОБСЕ, что до 60% жителей 250-тысячного города бежали от боевых действий.