Ближние пещеры Киево-Печерской лавры обезопасили от возможного подтопления

В Киево-Печерской лавре обезопасили Ближние пещеры от возможного подтопления природными и техногенными подземными водами.

Как сообщил "УНИАН-Религии" начальник отдела капитального строительства Киево-Печерской лавры протоиерей Георгий Кабашный, в частности, выполнен комплекс дренажных работ по отводу водных потоков от Ближних пещер.

Читайте такжеКиево-Печерская лавра предупреждает о мошенниках, которые собирают пожертвования от имени лавры

«Подтопление может привеcти пещеры в аварийное состояние, они могут обрушиться. Монастырь постоянно решает проблемы по понижению уровней и отведению подземных потоков, которые идут к Ближним пещерам со стороны улицы Лаврской», - сказал Кабашный, добавив, что работы выполнены собственными силами - за средства лавры и благотворителей.

По его словам, на сегодняшний день уже выполнен первый этап - строительство подземного противооползневого сооружения.

«Мы перешли ко второму этапу - восстанавливаем братский корпус №40 на сохранившемся фундаменте с cозданием дополнительной дренажной системы для отвода подземных грунтовых вод. Когда эта работа будет выполнена, мы полностью обезопасим Ближние пещеры от подтопления», - объяснил Кабашный.

Также он сообщил о работах по укреплению склона над Дальними пещерами лавры: «Сейчас идет один из этапов комплексной работы по водоотведению, водопонижению и дренированию склона в районе Дальних пещер, чтобы обеспечить безопасное схождение воды в районе галереи между Ближними и Дальними пещерами и дальше, вниз, к храму Живоносный источник».

Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре совершили чин Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы

Как сообщил "УНИАН-Религии" главный архитектор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Романченко, в последние годы на территории нижней лавры активизировались оползневые процессы и оседание поверхности. В частности, было зафиксировано разрушение бетонных подпорных инженерных конструкций, расширение трещин, провалы и оседание почвы в районе склона Лаврского оврага, прилегающего к участку монастырского овощехранилища, построенного на южном склоне Лаврского оврага в конце 1980-х - начале 1990-х гг., после передаче монастырю нижней лавры.

В настоящее время в рамках проведения противооползневых мероприятий монастырем проводятся работы по укреплению аварийного склона возле корпусов № 52 и № 53 с реконструкцией овощехранилища.