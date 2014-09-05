В Мариуполе снаряд попал в фильтровальную станцию Старокрымского карьера (фото)

Около часа назад боевой снаряд попал в фильтровальную станцию Старокрымского водохранилища, передает 0629.

Снаряд не разорвался, но оставил дырку в плотине.

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В настоящее время фильтровальная станция обесточена. Работники дожидаются приезда саперов.

По словам рабочих, даже если бы снаряд разорвался – это никак бы не повлияло на обеспечение водой жителей Мариуполя. Старокрымское водохранилище имеет 2 фильтровальные станции и это меньшая из них.