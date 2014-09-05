В Мариуполе снаряд попал в фильтровальную станцию Старокрымского карьера (фото)
15:17, 05 сентября 2014Общество
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В настоящее время фильтровальная станция обесточена.
Фильтровальная станция Старокрымского карьера / SLA / shukach.com
Около часа назад боевой снаряд попал в фильтровальную станцию Старокрымского водохранилища, передает 0629.
Снаряд не разорвался, но оставил дырку в плотине.
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В настоящее время фильтровальная станция обесточена. Работники дожидаются приезда саперов.
По словам рабочих, даже если бы снаряд разорвался – это никак бы не повлияло на обеспечение водой жителей Мариуполя. Старокрымское водохранилище имеет 2 фильтровальные станции и это меньшая из них.
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