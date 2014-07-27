В Горловке боевой снаряд попал в диспетчерскую «Донецкоблэнерго»

Как сообщили УНИАН в департаменте по связям с общественностью ДТЭК, оперативный дежурный не пострадал и в настоящее время находится в бомбоубежище.

«В 13:00 из-за активных боевых действий на территории города Горловка в здание главного диспетчерского щита ДТЭК «Донецкоблэнерго» попал боевой снаряд. В здании пожар», - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили, что после тушения пожара щит будет осмотрен на предмет повреждений и будет принято решение о его дальнейшей работе. На данный момент электроснабжение в Донецкой области обеспечивают районные диспетчеры ДТЭК.

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Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, сегодняшний день силы АТО находятся возле Горловки, где ведут бои с террористами. В частности, было обезврежено 8 единиц боевой техники и более двух десятков террористов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.