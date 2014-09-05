Из плена боевиков освобождены 10 украинских военных
14:54, 05 сентября 2014Общество
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Из плена боевиков освобождены еще 10 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщили в общественной организации "Центр освобождения пленных".
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По данным центра, речь идет о военных 92-й бригады, а также о бойцах ряда батальонов территориальной обороны. Всех их в настоящее время доставляют в Днепропетровск.
Ранее руководитель "Центра освобождение пленных" Владимир Рубан сообщал, что только в Донецке, по его данным, в плену находятся около 680 украинских военных.
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