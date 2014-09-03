80 бойцов из Иловайска остаются в плену - Семенченко
02:45, 03 сентября 2014Политика
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В плену у боевиков «ДНР» в районе Иловайска остается 80 бойцов.
80 бойцов из Иловайска остаются в плену / Facebook
Об этом в эфире Общественного заявил комбат «Донбасса» Семен Семенченко.
«Я знаю, что 80 человек остаются в плену. Это раненые. Я не знаю, сколько погибло. Они продолжают выходить», - сказал он.
По его словам котел под Иловайском - не единственный. Просто об этом случае стало известно.
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«Если сейчас необходимо защищать Родину, нужно собрать в кулак тех, кто хочет это делать, а не тех, кто будет убегать», - считает комбат.
«Отсутствует координация, есть ложь командования. Поэтому мы требуем четкого расследования и публичного наказания виновных», - отметил Семенченко.
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