В Днепропетровске может появиться маркировка на российских товарах

Днепропетровский городской совет принял решение рекомендовать супермаркетам осуществлять маркировку российских товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Днепропетровский горсовет принял на сессии в среду, 3 сентября.

В частности, учреждениям торговли рекомендовано провести маркировку товаров российского происхождения пометкой «Товары из Российской Федерации» или с отдельным нанесением изображения флага России на ценники.

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Маркировке подлежат товары произведенные, расфасованные, собранные, выращенные, напечатанные на территории Российской Федерации, или товар, производителем которого является субъект предпринимательской деятельности-физическое лицо или юридическое лицо РФ.

Целью данного решения, по словам депутатов, является информирование населения и поддержка украинского производителя с учетом общественно-политической ситуации в Украине.