На Сумщине треть магазинов маркируют или не продают товары, произведенные в России - ОГА



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, которое провел сегодня председатель ОГА Владимир Шульга.

«Мы должны дать возможность людям сделать выбор: покупать российские товары, и тем самым финансировать армию агрессора, или же наоборот – поддержать отечественного товаропроизводителя, тем самым крепя экономику Украины. Сегодня уже недостаточно выделить российские товары эмблемой матрешки. Теперь нужно провести широкую информационную кампанию «Покупай украинское – поддержи своих», – подчеркнул Шульга.

Председатель ОГА выразил недовольство формальным отношением к акции руководителей некоторых районов и городов области. «В то время, когда наши ребята погибают за единство Украины, кое-кто формально относится к своей работе, а кое-где просто пытаются отсидеться. Это не пройдет», – заявил Шульга.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в.р. и. о. председатели ОГА - руководитель аппарата ОГА Иван Боршоша подписал поручение о выделении товаров РФ в торговых сетях Сумской области и внедрении их специальной маркировки.