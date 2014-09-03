Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму нет однополого секса

На заседании своего кабинета Сергей Аксенов заявил, что секс-меньшинства здесь "не нужны и не допустимы". Человеку, который возразил ему из зала, Аксенов посоветовал выйти на улицу к полиции и местной самообороне, которые "в течение трех минут быстро прояснят направление и ориентацию, которой необходимо придерживаться".

Об этом говорится в сюжете ТСН. Ночь.

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По данным всеукраинского объединения "Гей-Форум Украины", в Крыму проживают 10 тысяч представителей сексменьшинств. Проводить свои мероприятия им с апреля регулярно запрещают, ссылаясь на российские законы.