Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму нет однополого секса
08:23, 03 сентября 2014Общество
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Самопровозглашенный премьер оккупированного Крыма Сергей Аксенов угрожает местным геям и уверяет, что на полуострове однополого секса нет.
REUTERS
На заседании своего кабинета Сергей Аксенов заявил, что секс-меньшинства здесь "не нужны и не допустимы". Человеку, который возразил ему из зала, Аксенов посоветовал выйти на улицу к полиции и местной самообороне, которые "в течение трех минут быстро прояснят направление и ориентацию, которой необходимо придерживаться".
Об этом говорится в сюжете ТСН. Ночь.
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По данным всеукраинского объединения "Гей-Форум Украины", в Крыму проживают 10 тысяч представителей сексменьшинств. Проводить свои мероприятия им с апреля регулярно запрещают, ссылаясь на российские законы.
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