В России формируют "антимайданные дружины"

Дружина должна состоять из 10 человек с «десятником», он должен быть напрямую задействован на координацию со штатным сотрудником правоохранительной системы РФ. Число десятков и степень привлечения их в конкретных местах будет определяться правоохранительными структурами, — говорится в письмах главы Антимайданного совета и президента фонда поддержки ветеранов «Отрада» на имя назначенных Россией руководителей Крыма Сергея Аксенова и Севастополя Сергея Меняйло.

Письма были отправлены всем главам регионов, территории которых граничат с Украиной, а также главам регионов центральной России. В первую очередь дружины начнут свою работу в этих субъектах, а в перспективе — по всей стране.

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В состав дружин войдут ветераны правоохранительных органов.

Как пишут «Известия», дружины начнут свою работу уже с сентября.

Эксперты оценивают появление дружин неоднозначно, предостерегая организаторов от перегибов.