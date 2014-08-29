Из Луганска сегодня выехали 467 мирных жителей

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации, из зоны проведения антитеррористической операции сегодня смогли выбраться 467 мирных жителей и 99 автомобилей.

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По вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон горячей линии для помощи беженцам в Сватово (Луганская область) - 050 169-12-94, 097 340-99-70, 096 133-17-97, с городских номеров 064 713-36-50.

По данным пресс-службы ГСЧС, для получения консультаций по вопросам временного перемещения необходимо обращаться по телефону "101" как со стационарного, так и с мобильного телефона, а также по городскому телефону (044) 247-30-02.

Телефон правительственной горячей линии для переселенцев 0 800 507 309 (бесплатно с городских номеров и с МТС).

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 августа, из Луганска выехали 404 человека.