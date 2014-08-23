В освобожденных от террористов городах возобновили Интернет

15:11, 23 августа 2014
Политика
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В освобожденных от боевиков городах на Донбассе возобновили Интернет. 

сайт, интернет, компьютер / Роскомнадзор

Об этом в ходе брифинга заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко, сообщает РБК-Украина.

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"В освобожденных городах Северодонецк, Рубежное, Новоайдар, Сватово, Кременная, Троицкое, Новопсков, Старобельск, Марковка, Белокуракино, Беловодск, Меловое, Лисичанск и Попасная Луганской области "Укртелеком" со вчерашнего дня возобновил предоставление услуг Интернет", - сообщил Лысенко.

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