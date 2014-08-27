Террористы заявили, что перенесут начало учебного года в Донецке на 1 октября
15:51, 27 августа 2014Общество
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Об этом на пресс-конференции в Москве заявил представитель боевиков Денис Пушилин.
REUTERS
Начало учебного года в Донецке будет перенесено на 1 октября.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил представитель боевиков, так называемый «глава социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии» Денис Пушилин.
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«ДНР» пронесет начало учебного года на 1 октября», - сказал он.
По словам Пушилина, на данный момент не менее 50% жителей покинули Донецк.
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