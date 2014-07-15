Украинцы массово спамят страницу Меркель в Facebook: "Спасибо, госпожа Риббентроп"

Под записями на странице Меркель появились десятки тысяч комментариев, большинство из которых состоят из трех слов: Danke, Frau Ribbentrop («Спасибо, госпожа Риббентроп»).

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Таким образом украинцы сравнивают Меркель с министром иностранных дел фашистской Германии Иоахимом фон Риббентропом, который в 1939 году вместе с народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым подписал в Москве тайный дополнительный протокол к договору о ненападении между СССР и Третьим Рейхом (Пакт Молотова — Риббентропа), описывающий раздел «сфер интересов» государств в Прибалтике и Польше, сообщает medialeaks.ru.

Флешмоб вышел за границы Facebook, пользователи стремятся вывести хештэг #DankeFrauRibbentrop в тренды Twitter. В соцсетях появилось множество аккаунтов, посвященных «Frau Ribbentrop».

Помимо короткой фразы из трех слов на странице Меркель можно часто встретить англоязычный текст с призывом не доверять Путину и не верить в этническую природу конфликта в Украине.

В воскресенье канцлер Германиипровела переговоры с Владимиром Путиным в Бразилии, после чего политики непринужденно общались во время финального матча чемпионата мира по футболу. После разговора с Путиным Меркель заявила о необходимости переговоров между Киевом и ополченцами, что и вызвало возмущение украинцев.