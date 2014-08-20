МВД установило организаторов похищения активиста Євромайдана Вербицкого

Как говорится в сообщении на сайте МВД, "следователи установили, что организаторами этого преступления являются двое граждан, а совершено преступление при полной поддержке бывшего руководства МВД и Генпрокуратуры".

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Действия преступников квалифицированы по ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 127 и ч.3 ст. 146 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; "пытки" и "незаконное лишение свободы или похищение человека") .

Также сообщается, что следователи составили обвинительный акт в отношении двух непосредственных участников преступления. "Еще 10 человек находятся в международном розыске. В отношении них продолжаются следственно-разыскные действия, в том числе - проверка разыскиваемых лиц на причастность к другим преступлениям, совершенных в отношении участников Євромайдана", говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили в ночь на 21 января из помещения одной из столичных больниц. Обоих мужчин злоумышленники пытали, Юрия Вербицкого позже нашли убитым.