По делу о похищении активиста Евромайдана Луценко и убийстве Вербицкого задержали трех человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Министерства внутренних дел Украины Василий Паскал на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, которые происходят в Украине с 21 ноября 2013 года.

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Паскал отметил, что установлена причастность к их похищению 13 человек.

В то же время, Паскал не захотел отвечать на вопрос относительно похищения Дмитрия Булатова.

На уточняющий вопрос, было ли все же такое похищение, начальник департамента уголовного розыска МВД ответил: “Дело возбуждено – значит, похищение было”.

Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Вербицкого было найдено в лесу вблизи села Гнидын Бориспольского района Киевской области.

Вербицкого вместе с Луценко похитили 21 января из Александровской больницы. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, завезли за город, истязали и допрашивали, а затем порознь бросили в лесу на морозе. 22 января тело Вербицкого было найдено в лесу под Гнидыном. Луценко, которому после пыток удалось выбраться из леса в Бориспольском районе, рассказал, что похитители особенно жестоко истязали Вербицкого из-за того, что он был львовянином.

Следственным отделением Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

26 февраля и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Главным следственным управлением МВД проведено задержание непосредственных исполнителей по делу о похищении Луценко и убийстве Вербицкого.

28 февраля МВД сообщил, что сотрудники милиции установили 13 человек, причастных к похищению Луценко и убийству Вербицкого, все они имеют отношение к одному из офисных помещений в Подольском районе столицы. Как отметил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович, офис принадлежит гражданину по имени Алексей Чеботарев. Именно его подозревают в организации и координации действий так называемых «титушек» – бывших и действующих спортсменов, а также ранее судимых лиц, которые совершали противоправные действия в отношении участников протестных акций в центре Киева.

Дмитрия Булатова похитили 22 января 2014 года, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как заявил сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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Он лечился одной из частных клиник Киева, затем в Литве и Германии.

25 февраля Булатов вернулся в Украину, а 27 февраля Верховная Рада Украины назначила его министром молодежи и спорта.