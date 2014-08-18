Разгромленная террористами колонна беженцев шла под белыми флагами

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра ОК "Север" Анатолий Прошин. "Людей вывозили на наших военных машинах. Они выехали на простреливаемый участок, и эти начали бить по колонне", - сказал он.

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"На колонне были белые флаги, и другие отметки. Все было обозначено, что это мирные люди", - отметил Анатолий Прошин.

Ранее стало известно, что около 9.40 во время вывода беженцев из населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка, боевиками был нанесен удар по этой колонне из минометов и "Града". В СНБО эту информацию подтвердили и сообщили, что погибло много людей, в том числе женщины и дети.