Разгромленная террористами колонна беженцев шла под белыми флагами
14:51, 18 августа 2014Общество
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Колонна, вывозившая людей из зоны активных боевых действий и попала под обстрел "Градом", имела распознавательные знаки, и ехала под белыми флагами.
REUTERS
Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра ОК "Север" Анатолий Прошин. "Людей вывозили на наших военных машинах. Они выехали на простреливаемый участок, и эти начали бить по колонне", - сказал он.
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"На колонне были белые флаги, и другие отметки. Все было обозначено, что это мирные люди", - отметил Анатолий Прошин.
Ранее стало известно, что около 9.40 во время вывода беженцев из населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка, боевиками был нанесен удар по этой колонне из минометов и "Града". В СНБО эту информацию подтвердили и сообщили, что погибло много людей, в том числе женщины и дети.
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