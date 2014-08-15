В Одессе из двух райсудов эвакуировали 168 человек, взрывчатки не нашли

17:28, 15 августа 2014
Общество
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В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из двух районных судов – Киевского и Малиновского – эвакуировали 168 человек.

Суд / Фото : job-sbu.org

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, помещения судов и прилегающие к ним территории обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено.

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«Из здания Малиновского суда были эвакуированы 80 граждан, в том числе - работников суда, из Киевского – 88. Сейчас суды работают в обычном режиме», - сообщили в отделе.

В управлении напоминают, что указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет согласно части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в 13.55 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о минировании двух районных судов – Киевского и Малиновского.

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