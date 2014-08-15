Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках на Львовщине

Во Львовской области синоптики предупреждает об усложнении погодных условий, подъеме уровня воды в реках и угрозах образования селей в горных районах.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в течение 15-16 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м над уровнями, местами возможен выход воды на пойму. Во время сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза образования селей. Ночью и утром 15 августа местами сильные ливни, грозы, порывы северо-западного ветра и шквалы 17 – 22 м/с, местами град.

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Как сообщал УНИАН, в период с 20.00 14 августа до 1.00 15 августа в результате прохождения атмосферного фронта (дождь, гроза) на территории 7-ми районов Львовской области без электроснабжения осталось 55 населенных пунктов (39 полностью и 16 частично).