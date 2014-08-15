На Донбассе с начала июля ликвидировано более 10 тысяч взрывоопасных предметов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба, заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий.

“У нас работает несколько технических групп как в Донецкой, так и в Луганской области. На сегодняшний день уничтожено более 10 тысяч взрывоопасных предметов”, - сказал он.

Читайте такжеНа Луганщине с автомобильного моста сняли 10 кг взрывчаткиПо его словам, есть взрывоопасные предметы, которые остались в результате боевых действий, а есть растяжки и минирования, настроенные, чтобы мирные жители или военные пострадали.

В то же время в пресс-службе ГСЧС сообщили, что с 6 июля 2014 года пиротехнические подразделения обследовали около 774 га территорий и 38 га акватории.