Террористы снова повредили канал Северский Донец - Донбасс

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на пресс-службу компании "Вода Донбасса".

Сейчас сотрудники компании работают на аварийных участках.

"Красноармейская фильтровальная станция работает, вода подается в Селидово, Новогродовку, Горняк, Украинск, Димитров, Белозерское, Белицкое. Однако в Красноармейске отсутствует водоснабжение в результате повреждения трубопровода в городе", - проинформировали в компании.

Также сложной ситуация остается в Торезе, где специалисты пытаются перераспределить имеющиеся объемы воды, чтобы обеспечить водоснабжение всех потребителей.

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В Снежном вода подается в сокращенном режиме.

Вместе с тем, в Горловке запущена первая фильтровальная станция, и при условии подачи электроэнергии на вторую фильтровальную станцию, водоснабжение города возобновится на 60%.

Также вода начала подаваться в Волноваху, Докучаевск, Угледар и соседние населенные пункты.

Кроме того, все насосные станции запущены в Шахтерске, однако вода пока подается по графику.

Напомним, канал Северский Донец-Донбасс неоднократно обстреливался террористами, что ставило под угрозу водоснабжение региона.

28 июля после последнего обстрела боевиков канал возобновил свою работу.