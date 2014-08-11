Террористы снова повредили канал Северский Донец - Донбасс
Канал Северский Донец - Донбасс снова был поврежден в результате боевых действий.
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на пресс-службу компании "Вода Донбасса".
Сейчас сотрудники компании работают на аварийных участках.
"Красноармейская фильтровальная станция работает, вода подается в Селидово, Новогродовку, Горняк, Украинск, Димитров, Белозерское, Белицкое. Однако в Красноармейске отсутствует водоснабжение в результате повреждения трубопровода в городе", - проинформировали в компании.
Также сложной ситуация остается в Торезе, где специалисты пытаются перераспределить имеющиеся объемы воды, чтобы обеспечить водоснабжение всех потребителей.
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В Снежном вода подается в сокращенном режиме.
Вместе с тем, в Горловке запущена первая фильтровальная станция, и при условии подачи электроэнергии на вторую фильтровальную станцию, водоснабжение города возобновится на 60%.
Также вода начала подаваться в Волноваху, Докучаевск, Угледар и соседние населенные пункты.
Кроме того, все насосные станции запущены в Шахтерске, однако вода пока подается по графику.
Напомним, канал Северский Донец-Донбасс неоднократно обстреливался террористами, что ставило под угрозу водоснабжение региона.
28 июля после последнего обстрела боевиков канал возобновил свою работу.