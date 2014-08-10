Эксперты из Нидерландов собираются вернуться на место падения "Боинга"

Эксперты из Нидерландов собираются оставаться в Харькове несмотря на то, что поиски на месте катастрофы малазийского Boeing 777 на Донетчине приостановлены.

Об этом заявил руководитель миссии Питер Яп Алсберсберг, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Экспертная группа ждет благоприятных условий, так как сейчас террористы стреляют в 100 м от места поисков. По словам эксперта, в Нидерландах уже удалось идентифицировать тела 23-х погибших и собрать немало личных вещей пассажиров, которые отдадут родственникам. За остальными группа готова вернуться на место катастрофы в любой момент, лишь бы только там было безопасно.

Читайте такжеСНБО о боевиках на месте катастрофы Боинга: Или они сдадутся сами, или позже будут уничтожены"Из Харькова мы сейчас вывозим не все. Здесь остается до 14 специалистов нашего личного состава. А также оборудование, которое понадобится экспертам, когда в Харьков снова будут доставлять останки тел с места катастрофы", - отметил Алсберсберг.

Ранее сообщалось, что премьер Нидерландов призвал экспертов остановить работы на месте падения Boeing 777.