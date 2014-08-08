Экс-нардеп с сыном украли из бюджета 68 миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

«Преступную схему разворовывания государственных средств наладил бывший народный депутат Украины и его сын – председатель правления одной из национальных акционерных компаний. При обыске в помещении бывшего нардепа изъяли довольно много предметов роскоши, а также 1,5 кг серебра и 1 кг золота в слитках», - подчеркнул заместитель начальника ГУБОП МВД – начальник антикоррупционного бюро Игорь Купранец.

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По его словам, причастность родственников к незаконной деятельности стала известна в результате оперативного сопровождения уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины по факту разворовывания бюджетных средств, выделенных на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.

Выяснено, что должностными лицами НАК заключены бестоварные соглашения на сумму свыше 132 млн. грн. В дальнейшем несуществующее оборудование якобы передали подконтрольному предприятию в финансовый лизинг. В ходе проверки последнего правоохранители выявили, что сельскохозяйственное оборудование общей стоимостью свыше 68 млн. грн отсутствует, отметил Купранец.

Кроме того, проведенной Государственной финансовой инспекцией Украины ревизией акционерной компании выявлены финансовые нарушения на 356 млн. грн, из-за которых государственное учреждение понесло убытки на 197 млн. грн.

Правоохранителями проведен ряд обысков в местах расположения офисных помещений и проживания фигурантов.

По словам Купранца, в частном жилище отца правоохранители изъяли довольно много предметов роскоши, среди которых золотые украшения, наручные часы из драгоценных металлов известных мировых брендов, 1,5 кг серебра и 1 кг золота в слитках.

«Согласно решению суду, организатору – бывшему народному избраннику - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 10 миллионов гривень», - подчеркнул Купранец.

Следствие продолжается.