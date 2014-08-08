На Николаевщине в ДТП погибла гражданка Молдовы, пострадали трое россиян

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В г. Баштанка на автодороге Днепропетровск-Николаев в 02.40 8 июля произошло столкновение легкового автомобиля „Chevrolet Lacetti” с пассажирским автобусом „Mercedes-Benz D303”, который перевозил 39 пассажиров из г. Белгорода Российской Федерации в г. Кишинев Республика Молдова, с дальнейшим въездом автобуса в частный жилой дом», - говорится в сообщении.

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В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб (гражданка Республики Молдова) и 6 человек пострадали (трое граждан РФ и трое человек из легкового автомобиля, граждане Украины), которые госпитализированы в Баштанскую центральную районную больницу, проинформировали в ГСЧС.

Частично разрушен частный жилой дом.