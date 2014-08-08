Журналисту УНИАН на Майдане угрожали гранатой

Как сообщил корреспондент УНИАН, на забаррикадированнюу территорию жители Майдана никого не пропускают.

За баррикадами готовят коктейли молотова, дробят мостовую. К Майдану прибывают на такси мужчины в бронежилетах и с автоматами.

Также было замечено, что из канализационных люков жители Майдана вынимают что-то похожее на самодельную взрывчатку.

У проходов в баррикадах собрались киевляне и пытаются утихомирить "майдановцев". Те в ответ угрожают оружием.

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Особую агрессию и парней вызывают представители СМИ. Увидев бейдж корреспондента УНИАН, один из мужчин начал угрожать, что бросит журналисту под ноги гранату.

По словам корреспондента, гранаты он не видел, зато у парня в руках была динамитной шашка.

Об инциденте сообщили в милицию и АТЦ.