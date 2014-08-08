Журналисту УНИАН на Майдане угрожали гранатой
Агрессивные вооруженные мужчины на Майдане перекрыли все входы на Крещатик.
Как сообщил корреспондент УНИАН, на забаррикадированнюу территорию жители Майдана никого не пропускают.
За баррикадами готовят коктейли молотова, дробят мостовую. К Майдану прибывают на такси мужчины в бронежилетах и с автоматами.
Также было замечено, что из канализационных люков жители Майдана вынимают что-то похожее на самодельную взрывчатку.
У проходов в баррикадах собрались киевляне и пытаются утихомирить "майдановцев". Те в ответ угрожают оружием.
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Особую агрессию и парней вызывают представители СМИ. Увидев бейдж корреспондента УНИАН, один из мужчин начал угрожать, что бросит журналисту под ноги гранату.
По словам корреспондента, гранаты он не видел, зато у парня в руках была динамитной шашка.
Об инциденте сообщили в милицию и АТЦ.