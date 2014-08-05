Украина входит в пятерку стран, граждане которых чаще получают вид на жительство в Италии

Украина входит в пятерку стран, граждане которых чаще всего получают вид на жительство в Италии.

Как передает РИА Новости, по данным Национального института статистики Istat, число иностранцев, официально находящихся на территории Италии и приехавших на Апеннины не из стран-членов ЕС, за последний год увеличилось на 3% по сравнению с 2013 годом и на начало 2014 года составляло 3,87 миллиона человек.

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Согласно данным, полученным от итальянского МВД, в первую пятерку стран, граждане которых получают вид на жительство, входят Марокко, Албания, Китай, Украина и Филиппины. "Граждане этих пяти стран составляют 45,1% от общего числа приезжих", - отмечает Istat.

Почти каждый четвертый иностранец, проживающий официально в Италии, является несовершеннолетним (23,9%).

Национальный институт статистики также отмечает, что процентное соотношение женщин и мужчин среди приезжих примерно одинаково. Так, представительницы слабого пола составляют 49,2% от всех получивших вид на жительство, при этом чаще других его запрашивают гражданки Украины и Молдовы.