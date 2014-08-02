В Днепропетровской и Полтавской областях горели 60 га леса

В Днепропетровской и Полтавской областях горели 60 гектаров леса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, вблизи с. Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области вчера, 1 августа, в 12.50 возник пожар в лесном массиве ГП «Новомосковске военное лесничество».

В 20.00 силами пожарно-спасательных подразделений, работников и техники лесхоза, военнослужащих гарнизона и сотрудников милиции (в целом 200 человек и 43 единицы техники) пожар удалось локализовать отдельными очагами на площади около 40 га, в том числе 2 га – верхового пожара.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По состоянию на утро 2 августа осуществляется патрулирование лесного массива и ликвидация очагов горения. Причина возгорания устанавливается.

Также 1 августа в 16.00 в лесном массиве ГП «Полтаваоблагролес» вблизи села Кустоловы Кущи Кобелякского района возник пожар.

В 22.55 силами пожарно-спасательных подразделений, работников и техники лесхоза (в целом 173 человека и 28 ед. техники) низовой пожар был локализован отдельными очагами на площади около 20 га. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По состоянию на 07:00 2 августа осуществляется патрулирование лесного массива и ликвидация очагов горения. Причина возгорания устанавливается, говорится в сообщении.