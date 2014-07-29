Открыли «горячую линию» для родственников участников АТО

Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Юрий Косюк, информировали УНИАН в пресс-службе президента.

По телефонному номеру (044) 255-69-55 ежедневно с 8.00 до 20.00 консультанты будут предоставлять информацию о солдатах, которые защищают Родину. Информация на «горячей линии» будет обновляться два раза в сутки, сказал Косюк.

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Он заверил, что консультанты на «горячей линии» оперативно будут реагировать на запросы и жалобы, которые будут поступать от граждан, а также по возможности будут предоставлять им необходимые консультации.