Ющенко: 17 февраля Украина начнет формальные контакты с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в этом году Украина должна сделать следующие шаги в переговорах относительно подписания усиленного соглашения с ЕС, неотъемлемой частью которого должно стать создание зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Женеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что уже 17 февраля Украина начнет формальные контакты с ЕС относительно создания зоны свободной торговли, и напомнил, что стороны уже обменялись позициями, по которым нужно вести переговоры.

«Я исхожу из того, что 2008 год должен быть полностью посвящен этому вопросу», - сказал он. Президент отметил, что необходимо шаг за шагом снимать все проблемные моменты, которые существуют почти в каждом секторе экономки, с тем, чтобы за 11-12 месяцев выйти на подписание усиленного соглашения.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул безальтернативность интеграции Украины в евроатлантические структуры и выразил убеждение, что благодаря информированию украинского общества количество сторонников такой интеграции с каждым днем будет расти.