Найдены тела 186 погибших пассажиров сбитого над Донбассом Boeing-777

На месте авиакатастрофы малайзийского лайнера в Донецкой области спасатели обнаружили уже 186 тел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно сообщению, 18 июля в Шахтерском районе на месте падения самолета «Boeing 777-200» «Малайзийских авиалиний» проводились поисково-спасательные работы.

«По состоянию на 7 часов 19 июля обнаружены тела 186 погибших», - говорится в сообщении.

Руководителем поисковых работ определен квадрат поиска площадью 25 кв. км (н.п. Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюково, Грабовское водохранилище). Обследовано около 18 кв. км территории, водолазной группой обследован 2,1 кв. км водохранилища, информировали в ГСЧС.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области развернута работа штаба по созданию надлежащих условий для работы Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

При этом в Госслужбе по ЧС констатируют, что поисковые работы усложнены присутствием вооруженных сепаратистов, которые препятствуют работе. К поисково-спасательным работам привлечены от ГСЧС Украины 100 чел. личного состава, в том числе водолазы и 18 ед. техники, от МВД - 70 чел. личного состава.

Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия.

Читайте такжеУстановлено гражданство всех 298 погибших в катастрофе малазийского "Боинга"

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многочисленными жертвами.