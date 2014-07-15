На Донетчине террорист расстрелял железнодорожника

В ночь с 14 на 15 июля погиб электросварщик Донецкой железной дороги Константин Ончуров в результате огнестрельного ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, железнодорожника расстрелял боевик.

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«Во время технологического перерыва, который предусмотрен правилом внутреннего трудового распорядка, работники вагоносборочного цеха вагонного депо Ясиноватая электросварщик Константин Ончуров и слесарь по ремонту подвижного состава Виктор Серокуров направились за территорию депо к колодцу набрать воды. Возле одного из домов их остановил человек с огнестрельным оружием и начал стрелять, в результате чего было смертельно травмирован Ончуров», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, на звук выстрела прибыла милиция и задержали преступника.

В целом, по данным «Укрзалиныци», за время боевых действий семеро железнодорожников пострадали, выполняя профессиональные обязанности, два из них погибли.