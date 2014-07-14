Из-за боев несколько городов Донецкой области остались без воды - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию руководства КП «Красноармийськводоканал»

Согласно сообщению, данный объект законсервировали, сотрудников вывезли.

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Вследствие этого полностью прекратилась подача воды в г. Красноармейск, г. Родинское, пос. Шевченко, Красноармейский район, г.Димитров, г.Доброполье и Добропольский район.

Руководство Красноармейского управления КП «Компания «Вода Донбасса» пояснили, что такое решение было принято из-за активных боевых действий, так как по их словам на территории Карловки находятся боевые позиции группировок так называемой самопровозглашенной ДНР.