Отсутствие промо-кампаний на ТВ влияет на результаты украинских фильмов в прокате - продюсер

Скромные результаты украинских фильмов в кинопрокате, связаны не только с необъективным отношением потребителей к национальному продукту, но и с отсутствием нормальных промокампаний отечественных фильмов на телевидении.

Такое мнение продюсер, председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам кино Филипп Ильенко выразил во время круглого стола в УНИАН на тему: «Развитие национального теле- и кинопроизводства в Украине: какие меры должно принять государство для его поддержки?».

«Синергия украинского кино и телевидения – путь к спасению украинского кино и к выходу его на новое качество. Для телевидения это может стать возможностью постепенной замены того контента, который сейчас является неподходящим, тем, который является более естественным и ориентированным на собственный рынок, собственного зрителя. Взаимодействие телевидения и кино может быть полезно не только финансовыми ресурсами, которыми владеют акционеры телеканалов. Есть и другая составляющая. Достаточно скромные результаты украинских фильмов в украинском кинопрокате, связаны, в первую очередь, с общим предубеждением (необъективным отношением) потребителя к национальному продукту, которое сложилось за последние годы, а во-вторых, отсутствием нормальной промокампании выхода украинских фильмов в прокат», - сказал он.

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Ильенко отметил, что в этом году в национальном кинопрокате было несколько полнометражных фильмов.

«У них был хороший зрительский потенциал, но отсутствие возможности эффективного получения промо- на телевидении приводит к тому, что очень трудно работать с дистрибьюторами, с кинотеатрами, убедить их взять этот фильм, поскольку он идет без рекламной поддержки. Во-вторых, зритель об этом ничего не знает, и потом фильм висит в прокате две недели, его снимают и замещают каким-то иностранным продуктом. Поэтому телевидение – не только рынок сбыта для кинематографа, но и возможность продвижения национального продукта, возможность помочь, чтобы об этом знали украинцы. Это также возможность формирования звездных имен режиссеров и актеров», - добавил продюсер.

Еще одной проблемой отечественного кинематографа, по словам Ильенко, является вопрос авторского права, особенно в интернете.

«Если телевидение уже полностью работает цивилизовано, и практически уже нет прецедентов, где были бы нарушения прав, то яркий пример - фильм «Тот, кто прошел сквозь огонь» - когда на второй день после показа он уже появился в интернете, и из-за этого количество проданных билетов были существенно меньше», - добавил он.

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В свою очередь генеральный директор Friends Production Алексей Гончаренко отметил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен подвести руководство украинских телеканалов к мысли, что не нужно показывать круглосуточно российские сериалы.

«Я за то, чтобы производить с Россией, но взаимовыгодно, на равных условиях. Поскольку их бюджета было больше – 70%, украинского – 30, поэтому было логично, что в главных ролях были российские актеры, были российские сценаристы. Поэтому это комплекс проблем. Это нужно делать не сразу, не рывком, чтобы не вышло, что «назло кондуктору пойду пешком». Скажем так: к массовому производству (отечественного кинопродукта - УНИАН) телевизионное производство Украины пока не готово. Это постепенный процесс», - сказал он.

Гончаренко также убежден, что деньги на производство отечественного кинопродукта нужно искать у акционеров телеканалов.

«Понятно, что много они не дадут, будут давать точечно, но, мне кажется, в этом и есть решение проблемы», - добавил он.