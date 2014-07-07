Житель Николаева приговорен к 5 годам тюрьмы за сепаратизм

36-летний житель Николаева, «главарь одной из пророссийских радикальных организаций, по заданию российских спецслужб пропагандировал и распространял сепаратистские идеи среди населения. Он подбирал активистов из числа жителей областного центра для агитационной работы, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Николаевской области. По указанию своих кураторов из Крыма и России в определенное ими время члены этой радикальной организации активно участвовали в попытках захвата административных зданий органов власти и местного самоуправления», - говорится в сообщении СБУ.

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В начале мая сотрудники СБУ задержали подозреваемого в его квартире и изъяли огнестрельное оружие. Во время досудебного следствия задержанный признался, что получал указания относительно сепаратистской деятельности через гражданина Украины, который был завербован спецслужбами России, и принимал участие в подрывной деятельности против Украины. В отношении задержанного были выдвинуты обвинения по по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса.