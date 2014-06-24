В Херсонской области задержали экстремистов, распространявших газету "Новороссия"

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, установлено, что агитационное издание они получали курьерской службой от организатора из Донецка.

Сотрудники СБУ задержали одного из злоумышленников в отделении курьерской службы после получения посылки, в которой обнаружен тираж газеты «Новороссия». «Газета» содержала призывы к изменению территориальной целостности и насильственного захвата власти в Украине. Сразу задержали и сообщника распространителя сепаратистской прессы.

Читайте такжеВ Кривом Роге СБУ задержала пятерых экстремистов, которые раздавали газету "Новороссия"21 июня следователями УСБУ в Херсонской области обоим злоумышленникам сообщено о подозрении о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса, то есть в сговоре о совершении насильственных действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Также 21 июня сотрудники СБУ совместно с милицией задержали жителя Херсона, в помещении которого изъяты агитационные материалы в поддержку террористов на Востоке, которые этот гражданин получил курьерской службой из Донецка.

За денежное вознаграждение злоумышленник должен распространять эти материалы во время мероприятий 22 июня в парке Славы областного центра. Факт распространения сепаратистской символики планировалось зафиксировать на видео для дальнейшего использования пророссийскими СМИ в сфабрикованных сюжетах о якобы поддержке херсонцами идеи отделения юго-восточной части Украины.

Того же дня следователи УСБУ в Херсонской области сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).