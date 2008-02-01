В Киеве ограбили еще один банк
18:11, 01 февраля 2008Общество
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Сотрудники милиции принимают меры
Сегодня в Киеве в Святошинском районе неизвестный ограбил отделение банка «Надра».
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киеве, разбойное нападение было совершено около 15.00.
Неизвестный человек, угрожая физической расправой с применением оружия, ворвался в отделение банка, расположенное на ул. Булаховского, и заставил кассира отдать деньги, которые были в кассе.
Работники столичной милиции предприняли соответствующие меры для выявления и задержания преступника.
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