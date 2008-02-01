Ющенко: нужна ли налоговая администрация?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о системных просчетах Государственной налоговой администрации по взиманию НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем вступительном слове, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Президента, в прошлом году ГНАУ выполнила план по поступлению НДС на 89,6% при росте номинального ВВП на 100 млрд. грн. или на 39%.

«Это говорит о том, что в этой системе, очевидно, есть просчеты серьезного, системного характера», - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что Государственная таможенная служба в 2007 году выполнила план по мобилизации НДС на 98,7%.

«Мы стоим перед выбором - или нам налоговую параллельно создавать без коррупционеров, с профессиональными людьми и людьми, которые могут владеть фискальной политикой», - отметил Президент.

Также он добавил, что в прошлом году госбюджет потерял 6,5 млрд. грн. по сбору НДС. «Нужно ли содержать такой ценой орган, который не в состоянии выполнить миссию по законам? Кто-то, по сути, получил на 6,5 млрд. грн. льгот по ведению своего бизнеса», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января во время встречи с председателем ГНАУ Сергеем БУРЯКОМ Президент В.ЮЩЕНКО, ссылаясь на анализ финансовых и экономических показателей, заявил об ухудшении уровня поступлений налоговых платежей в бюджет. В частности, в 2007 году выполнение налоговыми органами плана поступлений налогов и сборов осуществлялось с большим напряжением. В результате занижения макропоказателей на прошлый год доходы сводного бюджета снижены более чем на 10 млрд. грн. План за 2007 год едва выполнен, а по некоторым показателям план поступлений не выполнен. Тревогу В.ЮЩЕНКО вызывает то, что напряженной остается ситуация и в этом году.

Анализируя причины этой ситуации, Президент указал на такой недостаток работы ГНА как пассивность в борьбе с использованием недобросовестными плательщиками схем уклонения от налогообложения. В.ЮЩЕНКО привел примеры конкретных компаний, которые работают по таким схемам. Для устранения таких прецедентов глава государства поручил ГНА значительно активизировать противодействие таким проявлениям.

В.ЮЩЕНКО также выдвинул требование перед ГНА сфокусировать внимание на контроле за уплатой налогов крупными компаниями на предмет честности их налоговых отчислений.