Украинский фильм "Племя" получил Гран-при российского фестиваля "Зеркало"
09:43, 30 июня 2014Общество
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Фильм "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого получил Гран-при Международного фестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского.
Украинский фильм "Племя"получил Гран-при российского фестиваля "Зеркало" / Фото: Facebook tarkovskyfest
Имя обладателя Гран-при объявила на церемонии в воскресенье член жюри основного конкурса Ситора Алиева, сообщают РИА Новости.
"Я счастлива, что наш фильм взял Гран-при фестиваля Тарковского. Слов нет", — сказала на языке жестов исполнительница главной роли в картине "Племя" Яна Новикова.
Картина Слабошпицкого рассказывает об интернате для глухонемых. Ранее программный директор фестиваля Андрей Плахов сказал, что режиссер планировал сам посетить фестиваль, но из-за занятости не смог.
Напомним, Приз за лучшую женскую роль на Московском международном кинофестивале (ММКФ) получила украинская актриса Наталка Половинка.
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