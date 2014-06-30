Украинский фильм "Племя" получил Гран-при российского фестиваля "Зеркало"

09:43, 30 июня 2014
Общество
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Фильм "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого получил Гран-при Международного фестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского.

Фото: Facebook tarkovskyfest

Имя обладателя Гран-при объявила на церемонии в воскресенье член жюри основного конкурса Ситора Алиева, сообщают РИА Новости. 

"Я счастлива, что наш фильм взял Гран-при фестиваля Тарковского. Слов нет", — сказала на языке жестов исполнительница главной роли в картине "Племя" Яна Новикова.

Картина Слабошпицкого рассказывает об интернате для глухонемых. Ранее программный директор фестиваля Андрей Плахов сказал, что режиссер планировал сам посетить фестиваль, но из-за занятости не смог.

Напомним, Приз за лучшую женскую роль на Московском международном кинофестивале (ММКФ) получила украинская актриса Наталка Половинка.

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