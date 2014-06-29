В МИД России считают, что к освобождению наблюдателей ОБСЕ причастен патриарх Кирилл

Освобождение наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине "во многом стало результатом личного призыва Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", назначившего контактным лицом по этому вопросу со стороны Русской Православной Церкви митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном в Facebook.

Кроме того, утверждают в МИД РФ, существенную роль в освобождении наблюдателей сыграло прямое обращение руководства миссии ОБСЕ к представителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", которые вели "непосредственные переговоры с удерживавшими наблюдателей ОБСЕ лицами".

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контакт с двумя группами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня представитель террористической организации "Донецкая народная республика" Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, и заметил, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.

Читайте такжеУкраинская армия готова уничтожать террористов, если они не сложат оружие - КовальСБУ сообщала о причастности к похищению наблюдателей "казацких" структур, которые поддерживают террористов на Донбассе.

20 июня представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив заявил, что люди, захватившие две группы наблюдателей, не выдвинули никаких требований.

27 июня террористы отпустили четырех наблюдателей ОБСЕ, которых они захватили в Донецкой области.

Вечером 28 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об освобождении четырех ее наблюдателей, захваченных террористами в Луганской области в конце мая.