Зарплаты в Киеве: где работать доходно

Месячный заработок среднестатистического киевлянина в декабре прошлого года достиг 3048 гривен. Это в два раза больше, чем в среднем по стране.

По данным Госкомстата, в целом по Украине уровень зарплат за 2007 год вырос на треть, составив 1675 гривен. При этом в прошлом году заработки украинцев росли быстрее, чем в позапрошлом. Но этот позитив полностью «съедала» инфляция, которая достигла 17%.

Традиционно несколько выше оплачивается труд граждан в промышленных регионах. В Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях средняя зарплата колеблется в пределах 1680-1840 гривен.

Самые низкие зарплаты получают жители Тернопольской области — в среднем 1191 гривня в месяц. Не намного больше заработки в Винницкой, Сумской, Волынской, Черниговской областях. Такой же разрыв между столицей и регионами наблюдался и в 2006 году.

По-прежнему одни из самых высоких зарплат получают работники угольной, химической, нефтеперерабатывающей, металлургической отраслей. Там средний уровень зарплат доходит до 2000 гривен и выше. Самые низкие зарплаты — 800 гривен — в текстильной промышленности.

Некоторые работодатели ставят под сомнение свежие данные Госкомстата. Неофициально они объясняют, что до сих пор большинство работников получают зарплаты в конвертах. И менеджмент компаний не заинтересован менять такую схему отношений с персоналом.

Говорить о реальных зарплатах своих сотрудников топ-менджмент большинства компаний отказывается наотрез.

В компании Zeppelin, которая является официальным дилером известной американской фирмы Caterpillar в Украине, делиться такой информацией с общественностью посчитали ненужным. Официальный дилер Mitsubishi Motors в Украине, компания «Нико» отказала раскрыть данные о зарплатах, сославшись на конфедициальность таких данных. Не решились на публичность и в компании «Союз-Виктан».

А вот коммерческий директор компании VD one (производство и продажа мужской одежды) Валерий Родин не ушел от вопроса о зарплатах своих работников. «Зарплаты наших сотрудников колеблются от 500 до 3,5 тысячи долларов. В среднем в 2007 году они были увеличены на 20%. В этом году также планируется повышение зарплат в пределах 15-20%».

Генеральный директор текстильной фабрики «Трембита» (Черновцы) Стелла Станкевич говорит, что в 2007 году зарплаты на ее предприятии выросли на 25-30%. «Наши сотрудники получают разные зарплаты: от 800 гривен и выше. Все зависит от квалификации работника и его желания работать», — объяснила Станкевич.

По словам директора в Украине рекрутинговой компании World Staff Виталия Михайлова, самыми востребованными специальностями в топ-сегменте в 2007 году были девелоперы, финансисты, юристы, программисты, инженеры, сотрудники рекрутинговых агентств. «Директорам девелоперских компаний предлагали со старта от 10 до 15 тысяч долларов. Старшим менеджерам девелоперских компаний — 3-5 тысяч долларов. Финансовым директорам — 5-7 тысяч долларов. Хорошим юристам — от 3 до 5 тысяч долларов», — рассказал он.

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