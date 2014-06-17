Посол Израиля беспокоится о безопасности хасидов в Умани

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, сегодня состоялась встреча, на которой обсуждались проблемы, связанные с безопасностью паломников в Умани.

Председатель ОГА заверил посла в том, что, несмотря на события в Украине, паломники могут быть спокойны - все будет организовано как следует.

"Мы готовы достойно обеспечить правопорядок вместе с общественными организациями. Несмотря на то, что есть конфликтные ситуации, мы контролируем, проводим профилактическую работу, следим за этими процессами", - заверил Ткаченко.

Читайте такжеВ Умань праздновать 5774 новый год приехало рекордное количество хасидов (фото, видео)Посол отметил, что его не будет во время паломничества на Черкасщине, поэтому он приехал в Черкассы заблаговременно, чтобы убедиться, что безопасность паломников гарантирована.

Он также отметил особые отношения посольства Израиля с Черкасской областью.

"Между нами сложись теплые отношения. Ваш губернатор был первым, кто после моего приезда посетил выставку в Израиле. Заметная экономическая инициатива по сотрудничеству в плане технологий и водоснабжения", - отметил посол.

На встрече также обсуждался вопрос неприятия паломников некоторыми гражданами. С целью безопасности решено, что часть израильской полиции откроет на месте паломничества постоянный пост. Одной из проблем также является то, что многие паспорта во время паломничества теряются или же их воруют. Это связано с тем, что не принято во время празднования на молитву носить с собой документы.

"3-4 дня паломничества, время приезда, отъезда - это бочка с порохом - ты можешь готовиться, а все может сорваться из-за какой-то мелочи. Приедут много новых людей, которые не могут раствориться в толпе местного населения. Надеюсь что мы сможем решить все проблемы", - сказал Реувен Дин Эль.