Население Украины без учета Крыма составляет 43 млн человек – Госстат

Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

Согласно сообщению, с учетом Крыма население Украины должно было бы составить на 1 мая 45 млн 363,3 тыс. человек, что на 15 тыс. меньше показателя на 1 апреля.

Для материковой части страны количество новорожденных с начала года по состоянию на 1 мая составило 152,8 тыс., количество умерших – 226,9 тыс. человек.

По информации Госстата, городское население материковой Украины на 1 мая составило 29,7 млн человек, сельское – 13,3 млн.

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В региональном разрезе наибольшая численность населения зарегистрирована в Донецкой области – 4,32 млн человек, наименьшая – в Черновицкой области (905 тыс.). Население Киева на 1 мая составило 2,8 млн человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины в марте 2014 года сократилась на 17 тыс. человек и на 1 апреля составила 45 млн 378 тыс. жителей. При этом по сравнению с показателем на 1 апреля 2013 года население страны сократилось на 135,4 тыс. человек. В Украине по состоянию на 1 апреля в городах проживало 31,3 млн человек, в селах - 14,1 млн человек.