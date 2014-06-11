В Одессе милиция перекрыла канал поставки наркотиков из Крыма

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, канал организовал 48-летний одессит, который поставлял и распространял наркотические средства и психотропные вещества на территории региона.

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Во время обыска по месту проживания задержанного сотрудники Одесского областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нашли 30 г амфетамина, 30 г марихуаны, 20 г гашиша, а также электронные весы.

«Также изъяты денежные средства - 3 тыс. грн и 360 долл., 2 планшета, 4 мобильных телефона для связи с клиентами. Изъятое направлено на экспертизу. По словам задержанного, амфетамин, марихуану и гашиш он сбывал в Одессе через Интернет, а оплату от потребителей получал через международную платежную систему электронных денег», - рассказали в отделе.

Установлено, что мужчина наркотические средства и психотропные вещества покупал также через интернет-форумы и в дальнейшем получал их почтовыми отправлениями из Автономной Республики Крым.

По данному факту на прошлой неделе начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работниками УБНОН ГУМВД Украины в Одесской области принимаются дополнительные меры по установлению всех лиц, причастных к незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Одесской области, каналов их поставки и сбыта.