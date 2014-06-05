В Луганской области закрылись два пункта пропуска, потому что оттуда ушли пограничники

Об этом сообщает пресс-служба Луганской региональной торгово-промышленной палаты.

"Луганская региональная торгово-промышленная палата информирует субъектов внешнеэкономической деятельности о том, что с сегодняшнего дня закрыты пограничные пункты пропуска «Должанский» и «Красный партизан» в связи с фактическим отсутствием на них пограничников, что делает невозможным работу таможенных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа ночь в Украину попало 15 грузовиков с террористами - ЛуценкоПо данным пресс-службы, в штатном режиме работают пограничные ПП «Изварино», «Красная Таловка», а также все пункты пропуска, расположенные в северной части Луганской области.