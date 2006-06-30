Туркменбаши предлагает Украине забыть о старой цене на газ

Туркменистан предложил Украине покупать газ по 100 долл. за тысячу кубометров и решать с Россией вопросы транзита, передает Туркменистан.ру со ссылкой на информацию пресс-службы МИД Туркменистана.

Напомним, 29-30 июня 2006 года в Ашхабаде находилась украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Иваном ПЛАЧКОВЫМ, которая провела переговоры в Министерстве нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.

Как сообщает сайт, в ходе переговоров рассмотрены вопросы погашения задолженности украинской стороны за ранее поставленный туркменский природный газ в сумме 64 млн. долл. Украинская сторона признала этот долг и заверила в том, что он будет выплачен в сентябре текущего года.

Также были рассмотрены вопросы поставок туркменского природного газа в Украину. Стороны согласились, что после подписания контракта (в декабре 2005 года – УНИАН) о поставках природного газа из Туркменистана в Украину в 2006 году, российский «Газпром» не выдавал лицензию на транзит газа, мотивируя это тем, что трубопровод, проходящий через территории Узбекистана, Казахстана и России, по которому поставляется туркменский природный газ в Украину, имеет пропускную способность около 150 млн. кубометров газа в сутки. Исходя из этих условий, данный контракт утратил силу и туркменская сторона считает, что он изжил себя.

Во время нынешних переговоров туркменская сторона предложила украинской стороне заключить контракт о поставках природного газа из Туркменистана в Украину на четвертый квартал 2006 года по цене 100 долл. за 1 тыс. кубометров.

Вместе с тем, украинской стороне было предложено срочно получить лицензию на транзит через территорию России объема туркменского газа, который будет предусмотрен этим контрактом.

Туркменская сторона также отметила, что готова рассмотреть вопрос о поставках газа в Украину в 2007 году, если украинская сторона получит лицензию на его транзит и заключит соответствующее техническое соглашение по параметрам поставок.

Украинская делегация согласилась с доводами туркменской стороны и сегодня возвращается в Киев для консультаций с руководством Украины по цене газа и другим условиям его поставок.

После этого переговоры будут продолжены, говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркмении.

Следует отметить, что российская сторона по контракту, заключенному с Туркменистаном на поставку в первом полугодии 2006 года 30 млрд. кубометров газа, к настоящему времени получила около 24 млрд. кубометров «голубого топлива». С учетом потребления газа в летний период российская сторона обратилась с просьбой о получении оставшегося объема туркменского природного газа в размере 6 млрд. кубометров до сентября месяца текущего года.

Справка УНИАН. В декабре 2005 года между Украиной и Туркменистаном был подписан межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

Украина заявляла о намерении возобновить со второго полугодия поставки туркменского газа, порядка 10-12 млрд. кубометров газа по 60 долл. за 1 тыс. кубометров.

Обязательства "Нафтогаза Украины" за поставленный до 2006 года туркменский газ по состоянию на 5 июня составляли 64,2 млн. долл. Компания в счет расчетов за газ планировала поставить в Туркменистан до сентября-октября трубы большого диаметра на сумму 59,468 млн. долл. и другое оборудование на сумму 4,732 млн.