В Мариуполе похоронное бюро подарило ДНР гроб с надписью «Вон из города» (фото)

Процессия сопровождалось мощным звуком, который издавал металлический гроб, соприкасаясь с асфальтом. Это привлекло внимание жителей города.

Провезти гроб по центру города решили владельцы похоронного бюро «Скорбота» и заявили, что сделали это преднамеренно. «Таким образом, разукрасив гроб в цвета флага Донецкой народной республики (ДНР), мы решили отреагировать на угрозы от представителей ДНР в адрес наших семей и детей», - отметил один из владельцев похоронного бюро Николай Сапаров, добавив, что на одной стороне гроба было написано «За детей», а на другой – «Вон из города».

После того, как гроб провезли по центральному проспекту, владельцы похоронного бюро оставили его на пересечении проспекта Ленина и улицы Греческой - именно там, где находится штаб ДНР.

Как сообщает 0629, представители ДНР сначала перенесли гроб подальше от своего штаба, а затем забрали его к себе за баррикады.

Напомним, несколько дней назад к одному из братьев Сапаровых обратились 2 гражданина, один представился бойцом ДНР, назвался Кадетом и человеком Андрея Борисова. Он потребовал на нужды армии ДНР единоразовую выплату 500 тыс. грн. И в последующем ежемесячную помощь ДНР - 100 тыс. грн. В случае неповиновения намекнули, что можно оказаться в подвале или могут пропасть дети, которых назвали поименно. В ДНР эту информацию опровергли.