Лидеру сепаратистской организации в Николаеве дали условный срок

Вместо лишения свободы обвиняемому в ряде преступлений, связанных с сепаратизмом, назначено условное лишение свободы на 5 лет с испытательным сроком на 3 года и ограничением на выезд за пределы Украины для постоянного проживания, а также периодической регистрацией в органах уголовно-исполнительной службы, сообщают "НикВести".

Читайте такжеВ Николаеве задержали террористов, которые готовили взрывы во время возложения цветов 9 мая

Учитывая, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся и готов сотрудничать с правоохранительными органами, прокуратура заключила с ним соглашение, которым освободила его от отбывания наказания с ограничением свободы.

Дмитрий Курганский признался следствию, что в начале марта сепаратист Константин Тистол, который затем бежал в Крым, помогал русским организовывать в Николаеве подрывную деятельность против Украины. В частности, предложил Дмитрию Курганскому вербовать горожан для перекрытия движения военной техники, участия в захватах административных зданий и работе по изменению территории Украины, путем выхода Николаевской области из состава Украины.

Обвиняемый также признался, что создавал условия для проникновения на территорию Николаева представителей специальных подразделений вооруженных сил России из Крыма для организации вооруженного захвата здания Николаевской облгосадминистрации и городского совета.

Он также рассказал , что в течение марта-апреля, находясь в сговоре с Константином Тистолом, планировал и организовывал нападения на лидеров и активистов политических партий и общественных движений. Кроме этого бывший сепаратист проводил подбор кандидатов для участия в захвате здания Николаевской областной государственной администрации и последующего выдвижения требований об организации референдума по вопросу статуса территории Николаевской области.

Напомним, 29 апреля сотрудники СБУ разоблачили и пресекли преступную деятельность группы лиц, которые готовили диверсионные акции во время мероприятий к дню Победы в Николаеве.