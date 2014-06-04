В Горловке нашли два обугленных тела с огнестрельными ранениями - СМИ

10:38, 04 июня 2014
Общество
1 0

Вчера, 3 июня, в дубовой роще в районе жилмассива Солнечный местный житель обнаружил два обугленных мужских тела с огнестрельными ранами в области головы. 

Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия / vinnitsaok.com.ua

Как сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в милиции, при осмотре места происшествия были найдены российские монеты.

Читайте такжеЖитель Донецка привез в милицию найденное на улице обгоревшее телоНа место ЧП выезжала следственно-оперативная группа Калининского райотдела милиции. Опознать убитых пока не удалось. Тела неизвестных лиц направлены для проведения судмедэкспертизы.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter