В Горловке нашли два обугленных тела с огнестрельными ранениями - СМИ
10:38, 04 июня 2014Общество
1 0
Вчера, 3 июня, в дубовой роще в районе жилмассива Солнечный местный житель обнаружил два обугленных мужских тела с огнестрельными ранами в области головы.
Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия / vinnitsaok.com.ua
Как сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в милиции, при осмотре места происшествия были найдены российские монеты.
Читайте такжеЖитель Донецка привез в милицию найденное на улице обгоревшее телоНа место ЧП выезжала следственно-оперативная группа Калининского райотдела милиции. Опознать убитых пока не удалось. Тела неизвестных лиц направлены для проведения судмедэкспертизы.
Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter