В Горловке нашли два обугленных тела с огнестрельными ранениями - СМИ

Как сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в милиции, при осмотре места происшествия были найдены российские монеты.

Читайте такжеЖитель Донецка привез в милицию найденное на улице обгоревшее телоНа место ЧП выезжала следственно-оперативная группа Калининского райотдела милиции. Опознать убитых пока не удалось. Тела неизвестных лиц направлены для проведения судмедэкспертизы.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.