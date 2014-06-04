Жена вероятного виновника взрыва в Николаеве не верит в официальную версию

Женщина, в квартире которой произошел взрыв газа, через адвоката уверяет, что первые показания следователям давала в шоковом состоянии, говорится в сюжете ТСН.19.30. Ирина Алфимова, которую достали из-под завалов, уже довольно длительное время находится в больнице. Несмотря на ожоги, переломы и черепно-мозговую травму, ее жизни угрозы нет, говорят медики. Сейчас борются за то, чтобы возобновить работу почек пациентки.

Алфимову достали из-под завалов на второй день после взрыва в доме. Тогда спасатели рассказали, что женщина родилась в рубашке: ее голова попала в духовку, а тело уберегла стиральная машинка, которая самортизировала бетонную плиту. Виновником же взрыва правоохранители до сих пор считают мужа Ирины.

Читайте такжеВ Николаеве количество погибших от взрыва в многоэтажке возросло до 7 человекПо официальной версии, это он открыл газ, потому что хотел покончить жизнь самоубийством.

"Никаких доказательств, которые бы опровергали версию самоубийства, досудебным следствием не собрано. Эта версия подтверждается как показаниями самой потерпевшей, так и материалами производства", - говорит Роман Забарчук, прокурор Николаевской области.

Впрочем, теперь жена отрицает эту версию, говорит ее адвокат. По его словам, во время разговора со следователями его подзащитная была еще в шоковом состоянии. Предсмертную записку подозреваемого, распространенную соцсетями, которую правоохранители приводят как безусловное доказательство самоубийства, юрист тоже ставит под сомнение.

"Друзей Сергея беспокоит то, что они не получали это сообщение, а оно было отправлено просто знакомым - посторонним лицам, с которыми они в принципе особо не общались. Жена говорит, что никаких причин для самоубийства вообще не было - было обычное утро, дети в школе, муж дома. У них стояло современное газовое оборудование - газ, плита, духовка - они были с функцией газ-контроля", - говорит Руслан Пересунько, адвокат Ирины Алфимовой.